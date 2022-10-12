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14 часов назад

Политолог Кортунов рассказал о последствиях утечки на нефтепроводе «Дружба»

Вечерняя Москва

Больше всего от утечки нефти на польском участке крупнейшего экспортного нефтепровода «Дружба» пострадает Германия. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил политолог Андрей Кортунов.

Политолог Кортунов рассказал о последствиях утечки на нефтепроводе «Дружба»
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По его словам, по версии польских СМИ, инцидент произошел по техническим причинам. При этом версия с саботажем тоже не исключена, отметил политолог:

— Не могу сказать, что это значительный ущерб нефтепроводу. Решить вопрос с ремонтными работами и возобновлением поставок сырья можно в течение нескольких часов.

Что же касается неблагоприятной экологической обстановки в связи с утечкой нефти, по словам Кортунова, она ограничивается лишь территорией Польши.

— А вот реальный экономический ущерб ощутят немцы, поскольку нитка, где произошла утечка, была главной магистралью через польскую территорию, по которой сырье прокачивалось из РФ в Германию, — подчеркнул эксперт.

Для России, предположил собеседник «ВМ», тоже возникнут последствия, ведь Москву могут обвинить в том, что нефтепровод неблагонадежен, используя этот «аргумент» в качестве основания для полного отказа от поставок российской нефти. Однако отказ от энергетического партнерства с РФ произойдет не быстро, поскольку у европейских стран не такой большой выбор среди альтернативных поставщиков, заключил Кортунов.

«Наводят тень на плетень»: кто и зачем мог устроить диверсию на нефтепроводе «Дружба»

В среду, 12 октября оператор польского участка нефтепровода «Дружба» сообщил о разгерметизации на трубопроводе. В компании PERN заявили, что ЧП было обнаружено поздно вечером во вторник, 11 октября. Разгерметизацию выявили на одной из двух ниток западного участка трубы в 70 километрах от Плоцка. В компании уточнили, что по данному участку сырье поступает в ФРГ. В настоящее время причины аварии устанавливаются. При этом Польша заявила, что не считает утечку на нефтепроводе «Дружба» диверсией.

Другое,Андрей Кортунов,
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