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10 часов назад

Собчак заявила, что у нее статус свидетеля по делу о фейках

Газета.Ru

Телеведущая Ксения Собчак в беседе с РБК прокомментировала информацию о том, что полиция просит Следственный комитет завести против нее уголовное дело о фейках о власти. Она заявила, что у нее пока статус свидетеля. "Но, видимо, хотят переквалифицировать. Я исполняла свой журналистский долг и брала интервью. Что тут еще скажешь?" — сказала Собчак. Ранее стало известно, что МВД требует возбудить уголовное дело в отношении Ксении Собчак. Полиция считает, что журналистка распространяла "фейки о государственной власти". Ранее уголовное дело возбудили против режиссера Виталия Манского, заявившего в интервью Собчак о том, что на Московском международном кинофестивале воруются не менее 85% выделенных денег. Заявление на Манского написал Никита Михалков — президент ММКФ, он считает информацию клеветой.

Собчак заявила, что у нее статус свидетеля по делу о фейках
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Другое,Виталий Манский,Ксения Собчак,Никита Михалков,Следственный комитет,
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