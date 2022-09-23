Политолог МГИМО счёл несущественными обещанные в Евросоюзе антироссийские санкции

По заверениям Жозепа Борреля, новые ограничения будут «секторальными и персональными», и вступят в силу они «как можно скорее». Программный директор Российского совета по международным делам, кандидат политических наук, доцент МГИМО Иван Тимофеев в эфире радиостанции «Говорит Москва» отметил, что эти события на нашу страну никак не повлияют. «Что касается санкций ЕС и, возможно, США по поводу референдума и частичной мобилизации, они уже заявляют, что что-то будет, но что они будут делать? Ну, могут экспортный контроль расширять, но ни на что политически это не повлияет. Да, ущерб увеличится, но не радикально. В сравнении с тем, что уже ввели, это будет меркнуть на том фоне, что уже существует. Это будет сделано для отчётности, что они продолжают вводить санкции. В политическом отношении это будет шумовой эффект». Верховный представитель Евросоюза Боррель добавил, что ЕС намерен ввести санкции как можно скорее в ответ на планы провести референдумы о вхождении в состав России в ДНР, ЛНР и подконтрольных частей Запорожской и Херсонской областей Украины.Ранее в ЕС выступили за отмену права вето при принятии решений по России. Это предложение может войти в новый пакет санкций против Москвы, который будет представлен 28 сентября. Как пишет РИА Новости со ссылкой на источники, в Брюсселе таким образом решили ответить на объявление в России частичной мобилизации. Уточняется, что на сегодня эксперты «ищут формат осуществления этих инициатив, чтобы максимизировать их эффективность». Тем временем глава МИДа Китая заявил, что никто не может лишить Москву её роли в ООН.