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1 час назад

Политолог Журавлев рассказал, какие новые санкции могут ввести против России

Вечерняя Москва

ЕС готовит новый пакет санкций в отношении России. «Вечерняя Москва» поинтересовалась у специалиста, какие ограничения в отношении РФ могут ввести страны Запада.

Политолог Журавлев рассказал, какие новые санкции могут ввести против России
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Как рассказал политолог Дмитрий Журавлев, новый пакет антироссийских санкций включает в себя ограничения на покупку золота, драгоценных металлов и предметов роскоши.

— Хотя, насколько я знаю, от покупки российского золота в США отказались уже давно, но теперь и ЕС принял такое болезненное, но не смертельное для нас решение, — заметил Журавлев.

По словам политолога, после введения дополнительного пакета санкций дальнейшее экономическое положение страны будет зависеть от реакции России.

— Если Россия начнет выражать озабоченность в вопросе покупки золота и драгоценных металлов, есть вероятность сокращения прибыли от экспорта, — пояснил Журавлев.

Собеседник «ВМ» добавил однако, что ситуация может подарить России преимущество, если правильно ей распорядиться.

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— Гораздо выгоднее для нас сохранять запасы не в иностранной валюте, а в реальных ценностях. Можно направить нереализованные алмазы и драгоценные металлы в алмазные фонды и Центробанк России, — предложил политолог.

Журавлев заметил, что США держат свой валютный запас именно в золоте, не остерегаясь сложностей.

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