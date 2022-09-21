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11 часов назад

С сайта платёжной системы «Мир» убрали список стран, в которых принимают карты

TourDom

С сайта российской платежной системы «Мир» убрали информацию о странах, в которых до последнего времени можно было расплатиться отечественными картами. Сейчас на странице указана только Россия. Там есть информация, что карты «Мир» работают по всей территории страны, в точках, где есть соответствующий логотип.

С сайта платёжной системы «Мир» убрали список стран, в которых принимают карты
Фото: TourDomTourDom

До последнего времени отечественная платежная система сотрудничала с банками Турции, Вьетнама, Армении, Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Южной Осетии и Абхазии. В большинстве случаев российскими картами можно было расплатиться в магазинах или снять наличные в банкомате.

Сегодня стало известно, что вслед за турецкими банками с картами российской платежной системы перестали работать финансовые организации Вьетнама и Казахстана. Также появились сообщения, что в Армении «Мир» тоже прекращают обслуживать.

Напомним,что в США еще на прошлой неделе заявляли о готовности вводить санкции вотношении структур, которые сотрудничают с российской платежной системой. Послетаких новостей россияне начали испытывать трудности со снятием наличных втурецких банкоматах и оплате через терминалы.

Другое,НСПК,
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