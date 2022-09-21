Reuters: США рассчитывают, что все больше банков будут отказываться от системы "Мир"

США надеются, что все большее число банков в мире будет отказываться работать с российской платежной системой "Мир", передает Reuters, ссылаясь на представителя администрации Соединенных Штатов высокого ранга. Чиновник прокомментировал информацию о том, что турецкие банки Denizbank и Is bankasi прекратили работать с данной платежной системой. По его словам, шаги, которые предприняли эти финансовые организации, являются очень здравыми. "Отключение от "Мира" — один из лучших способов защитить банк от риска санкций, который возникает в результате ведения бизнеса с Россией. Мы ожидаем, что еще больше банков отключится от "Мира", поскольку они не хотят рисковать и оказаться на неправильной стороне, когда дело касается санкций коалиции", — сказал представитель американской администрации. Ранее сообщалось, что такое решение Denizbank и Is bankasi последовало после заявлений Минфина США о возможных санкциях за использование российской платежной системы. До этого стало известно о проблемах туристов с оплатой услуг некоторых отелей картами "Мир". В Альянсе туристических агентств настоятельно рекомендовали россиянам брать в Турцию наличные и не рассчитывать на карты.