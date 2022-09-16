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9 часов назад

В Минэкономразвития назвали снижение ключевой ставки ЦБ взвешенным решением

ТАСС

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Решение Банка России о снижении ключевой ставки до 7,5% с 8% годовых окажет дополнительную поддержку российской экономике, сообщила журналистам замглавы Минэкономразвития РФ Полина Крючкова.

"Позитивно оцениваем снижение ключевой ставки Банка России. <…> Вместе с комплексными мерами правительства оно окажет дополнительную поддержку экономике, придаст стимул кредитованию и потребительскому спросу", - сказала Крючкова.

Она также охарактеризовала решение ЦБ как "взвешенное" и отвечающее "интересам экономики в текущих условиях".

Совет директоров Банка России на заседании 16 сентября в очередной раз принял решение понизить ключевую ставку - до 7,5% с 8% годовых.

Другое,Банк России,Минэкономразвития,
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