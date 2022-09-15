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15 часов назад

"Газпром" с начала года снизил добычу газа на 15,9%

ТАСС

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. "Газпром" с начала года, по предварительным данным, снизил добычу газа на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 300,8 млрд куб. м. Экспорт газа в страны дальнего зарубежья за 8,5 месяца упал на 38,8% (на 53,7 млрд куб. м) - до 84,8 млрд куб. м.

При этом среднесуточный экспорт "Газпрома" в сентябре снижается на 22% к уровню августа - до 173 млн куб. м, следует из данных холдинга. "Газпром" поставляет газ согласно подтвержденным заявкам.

Европе необходимо закачать еще 14 млрд куб. м газа в свои подземные хранилища, чтобы достигнуть уровня начала сезона отбора 2019-2020 годов, отмечает "Газпрома" со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe. На 13 сентября запасы газа в европейских ПХГ восполнены на 58,4 млрд куб. м. При этом даже близкие к максимальным запасы в ПХГ крупных европейских стран не гарантируют надежное прохождение предстоящего осенне-зимнего периода, отмечает "Газпром". Кроме того, трудности с заполнением хранилищ испытывает и Украина, признавая, что есть только теоретическая возможность заполнить ПХГ, а практической - нет.

Другое,Газпром,
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