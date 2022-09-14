Слушания по делу Валиевой пройдут в дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Слушания по делу олимпийской чемпионки по фигурному катанию в командных соревнованиях Камилы Валиевой, подозреваемой в нарушении антидопинговых правил, пройдут в дисциплинарном антидопинговом комитете Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе РУСАДА.

В среду генеральный директор организации Вероника Лоигнова сообщила ТАСС, что РУСАДА завершило расследование по делу Валиевой.

"Слушания по делу пройдут в дисциплинарном антидопинговом комитете", - говорится в сообщении пресс-службы РУСАДА.

В пробе Валиевой от 25 декабря был обнаружен запрещенный препарат триметазидин. 8 февраля Российское антидопинговое агентство наложило временное отстранение на Валиеву, которое она на следующий день успешно оспорила в независимом дисциплинарном комитете РУСАДА. Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев подали апелляции на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS).