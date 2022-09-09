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39 минут назад

На Запорожье считают, что отключение ЗАЭС не предотвратит риск радиационного заражения

ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Теоретическое отключение Запорожской АЭС (ЗАЭС) не предотвратит риск радиационного заражения вследствие ее обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в пятницу председатель общественного объединения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Надо понимать, что отключение атомной станции не решает проблему. Все равно сухое хранилище отработавшего ядерного топлива продолжает там находиться и по нему продолжают стрелять. И есть риск заражения, тем более когда идут прицельные удары постоянные", - сказал он.

Другое,Владимир Рогов,
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