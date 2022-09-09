На Запорожье считают, что отключение ЗАЭС не предотвратит риск радиационного заражения

МЕЛИТОПОЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Теоретическое отключение Запорожской АЭС (ЗАЭС) не предотвратит риск радиационного заражения вследствие ее обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины . Об этом сообщил в пятницу председатель общественного объединения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов .

"Надо понимать, что отключение атомной станции не решает проблему. Все равно сухое хранилище отработавшего ядерного топлива продолжает там находиться и по нему продолжают стрелять. И есть риск заражения, тем более когда идут прицельные удары постоянные", - сказал он.