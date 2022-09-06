Экономист о потолке цен на газ, разработанном ЕК: смесь бюрократизма с популизмом

Практические механизмы реализации идеи Еврокомиссии по установлению потолка цен на газ остаются не совсем понятными. Такую точку зрения высказал заместитель директора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

«В отличие от потолка цен на нефть, есть существенные отличия. Там-то механизм понятен: Великобритания и ряд других стран имеют возможность запретить страхование и финансирование морских танкерных перевозок углеводородов, если они не соответствуют неким критериям. Мера эта, конечно, совершенно не рыночная и для мирового рынка будут тяжелые последствия, но, там, по крайней мере, есть механизм. В случае с трубопроводным газом ничего подобного нет», - указывает он, комментируя публикацию Financial Times.

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Ранее газета Financial Times с ссылкой на соответствующий документ сообщила, что Еврокомиссия (ЕК) предлагает государствам - членам Евросоюза варианты ограничения цен на газ из России.

Как отмечает собеседник «Свободной прессы», интересы ЕК в данном случае вполне осязаемы: «Вся эта идея с потолком цен на газ, на мой взгляд, родилась именно в кабинетах Еврокомиссии из сугубо бюрократической повестки. Она давно вынашивает идею взять под контроль заключение и исполнение долгосрочных контрактов, а заодно проталкивает формирование единой закупочной платформы. Более того, платформа, вроде, даже была создана минувшей весной, были какие-то заседания, но пока она себя в реальной жизни ничем не проявила».

При этом экономисту не ясны и интересы стран-участниц Евросоюза: «В отличие от рынка нефтепродуктов, куда Россия продолжает поставки примерно на том же уровне, что и раньше, на рынок газа «Газпром» сейчас поставляет в пять раз меньше топлива, чем это было год назад. Произошло обвальное падение экспорта, газ поступает в очень ограниченном количестве в небольшое число стран. А в преддверие отопительного сезона, до которого осталось месяц-полтора, вводить искусственные запреты, которые приведут к дальнейшему снижению поставок из России, это очень странная логика. Поэтому я не верю, что на уровне ЕС будет достигнуто какое-то согласие по этому вопросу. Само появление идеи выглядит смесью бюрократизма с популизмом, причем, популизмом очень дешевым».

Заместитель директора Института энергетики и финансов убежден, что и «Газпром», и власти нашей страны не согласятся с механизмом потолка цен на газ и просто прекратят поставки тем компаниям и государствам, которые будут подобное навязывать.