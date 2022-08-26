Джонсон дал сигнал Киеву не проводить переговоры с Россией

«И сигнал этот крайне прост – никакой нормализации [отношений] с Россией, никаких переговоров, ни шагу назад, только военный путь, по которому продолжают подталкивать украинцев, обеспечивая их широкомасштабной финансовой и военной поддержкой», – сказал он в эфире канала «Россия-24», передает РИА «Новости».