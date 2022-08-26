В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
6 часов назад

В Киеве заявили об отсутствии подключения ЗАЭС к сетям Украины

Lenta.ru

В украинской госкомпании «Энергоатом» заявили, что утром в пятницу, 26 августа, Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) остается отключенной от энергосетей. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале предприятия. При этом электричество есть в Херсонской и Запорожской областях Украины, которые находятся под контролем союзных сил.

В Киеве заявили об отсутствии подключения ЗАЭС к сетям Украины
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«По состоянию на 9:00 26 августа 2022 года все энергоблоки Запорожской АЭС отключены от энергосети», — говорится в сообщении «Энергоатома».

25 августа на ЗАЭС из-за обстрела со стороны Украины и последовавшего короткого замыкания на линиях электропередачи сработала система безопасности. В результате города и районы Херсонской и Запорожской областей оказались обесточены.

Вскоре «Энергоатом» заявил о первом в истории полном отключении ЗАЭС.

Однако еще 25 августа глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что работа станции восстановлена. Электричество в Херсонской и Запорожской областях появилось в тот же день.

Другое,Евгений Балицкий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители