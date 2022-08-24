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18 часов назад

Россиянам спрогнозировали смену жары ураганами

Lenta.ru

Сильная жара в конце лета в Центральной части России связана с глобальными изменениями климата. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал специалист по вопросам изменения климата Михаил Юлкин. По его прогнозу, в ближайшее время на смену высоким температурам придут ураганы.

Россиянам спрогнозировали смену жары ураганами
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Резкие перепады температур в этом году можно было наблюдать во всем мире, но особенно это было заметно в Северном полушарии. Эта тенденция сохранится надолго, считает специалист.

«Уже даже РосгРосгидромет изменил представление о том, что такое климатическая норма для России и российских регионов. Но кроме температурных параметров климата меняются потоки воздушных масс в атмосфере. Смены циклонов и антициклонов стали выглядеть иначе. Появились такие частные нехорошие вещи, которые называются "тепловыми куполами". Большую территорию поверхности Земли накрывает достаточно большая зона высокого давления, которая не сдвигается и без конца греет. Из-за того, что температура стала выше, воздушная масса прогревается больше, захватывает больше территорий, и очень сложно этот антициклон сдвинуть с места», — объяснил Михаил Юлкин.

В то же время для таких явлений характерна регулярная смена погоды, утверждает специалист. Например, на некоторые европейские страны после длительной жары обрушились ливни и ураганы, отметил Михаил Юлкин.

«Оборотной стороной этого является резкая смена, ведь потом вместо этого теплового купола приходит наконец зашедший откуда-нибудь холодный поток. На разнице температур возникают жуткие зоны ураганных ветров, что мы сейчас наблюдаем в Европе, и то, что мы скорее всего будем наблюдать в России через неделю», — заключил он.

Ранее ученые связали изменение климата с уменьшением снежного покрова и пресной воды.

Другое,Михаил Юлкин,Росгидромет,
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