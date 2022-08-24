Россиянам спрогнозировали смену жары ураганами

«Уже даже РосгРосгидромет изменил представление о том, что такое климатическая норма для России и российских регионов. Но кроме температурных параметров климата меняются потоки воздушных масс в атмосфере. Смены циклонов и антициклонов стали выглядеть иначе. Появились такие частные нехорошие вещи, которые называются "тепловыми куполами". Большую территорию поверхности Земли накрывает достаточно большая зона высокого давления, которая не сдвигается и без конца греет. Из-за того, что температура стала выше, воздушная масса прогревается больше, захватывает больше территорий, и очень сложно этот антициклон сдвинуть с места», — объяснил Михаил Юлкин.