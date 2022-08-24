Власти Молдавии считают, что "Газпром" должен отсрочить долги "Молдовагаз" до конца года

КИШИНЕВ, 24 августа. /ТАСС/. Власти Молдавии считают, что "Газпром" должен пойти навстречу молдавскому предприятию "Молдовагаз" и дать отсрочку по платежам до конца года. Об этом заявил в среду вице-премьер республики Андрей Спыну.

"Молдовагаз" должна найти решение через взаимопонимание с "Газпромом", который фактически является акционером компании "Молдовагаз", контролируя 65% акций. Правительство сделало все возможное за последний год, чтобы обеспечить своевременные выплаты, сейчас пришло время, чтобы и крупнейший акционер "Молдовагаза" принял их просьбу о разрешении заплатить позднее, то есть до конца 2022 года", - сказал Спыну в эфире телеканала PRO TV.

Видео дня

Ранее "Газпром" согласился в исключительном порядке перенести срок оплаты аванса "Молдовагазом" за поставки российского газа в августе до 1 сентября. При этом официальный представитель российской компании Сергей Куприянов заявил, что российская сторона исходит из того, что "молдавская сторона в дальнейшем будет исполнять свои контрактные обязательства по оплате за поставки российского газа в полном объеме и в срок".

Погашение долга за топливо и своевременные платежи были одними из главных условий, на которых "Газпром" согласился в октябре 2021 года продлить контракт на поставку голубого топлива в Молдавию на следующие пять лет. По данным, которые привел глава "Молдовагаза" Вадим Чебан, компания оплатила "Газпрому" задолженность за июльские поставки природного газа, но попросила отсрочить до конца четвертого квартала выплату аванса за август, которая должна была поступить до 20 числа текущего месяца. Он также обратился к властям Молдавии принять чрезвычайные меры для расчета за текущее потребление газа после просрочки платежа "Газпрому" в августе.