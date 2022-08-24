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24 августа

Парящих в море медуз показали на видео

Денис Фьючин

Плавающие на глубине моря медузы попали в объектив камеры. Умиротворяющее видео появилось в распоряжении Telegram-канала «Любимый Сочи».

На записи можно наблюдать, как многоклеточные животные изящно передвигаются в толще воды.

«Автор не пожалел свой смартфон ради нас и отснял как медузы парят в море», – говорится в публикации к короткому ролику.

Ранее большое скопление медуз было замечено на побережье Азовского моря. Песок у воды был буквально усыпан корнеротами – самыми крупными представителями этих морских обитателей.

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