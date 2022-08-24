Парящих в море медуз показали на видео

Плавающие на глубине моря медузы попали в объектив камеры. Умиротворяющее видео появилось в распоряжении Telegram-канала «Любимый Сочи».
На записи можно наблюдать, как многоклеточные животные изящно передвигаются в толще воды.
«Автор не пожалел свой смартфон ради нас и отснял как медузы парят в море», – говорится в публикации к короткому ролику.
Ранее большое скопление медуз было замечено на побережье Азовского моря. Песок у воды был буквально усыпан корнеротами – самыми крупными представителями этих морских обитателей.