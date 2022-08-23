В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 59.90EUR 59.33
Войти в почту
14 часов назад

Зеленский с Дудой открыли в центре Киева Аллею смелости

Газета.Ru

Президенты Украины Владимир Зеленский и Польши Анджей Дуда открыли в центре Киева Аллею смелости. Об этом говорится в Telegram-канале главы украинского государства. "В присутствии Анджея Дуды открыли Аллею смелости. Имя президента Польши Анджея Дуды всегда будет напоминать всем о смелости тех, кто с начала этой полномасштабной жестокой войны принял сторону добра и защищает ценности, которые делают людей людьми. Спасибо Анджею и всему польскому народу за дружбу и сотрудничество!" - говорится в сообщении. Известно, что Дуда первым получил именную табличку на новой Аллее. Ранее сообщалось, что Дуда прибыл в Киев для переговоров с Зеленским. Известно, что переговоры лидеров государств посвящены нынешней ситуации на Украине, гуманитарной, военной и экономической поддержке Киеву.

Зеленский с Дудой открыли в центре Киева Аллею смелости
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Другое,Владимир Зеленский,Анджей Дуда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители