Зеленский с Дудой открыли в центре Киева Аллею смелости

Президенты Украины Владимир Зеленский и Польши Анджей Дуда открыли в центре Киева Аллею смелости. Об этом говорится в Telegram-канале главы украинского государства. "В присутствии Анджея Дуды открыли Аллею смелости. Имя президента Польши Анджея Дуды всегда будет напоминать всем о смелости тех, кто с начала этой полномасштабной жестокой войны принял сторону добра и защищает ценности, которые делают людей людьми. Спасибо Анджею и всему польскому народу за дружбу и сотрудничество!" - говорится в сообщении. Известно, что Дуда первым получил именную табличку на новой Аллее. Ранее сообщалось, что Дуда прибыл в Киев для переговоров с Зеленским. Известно, что переговоры лидеров государств посвящены нынешней ситуации на Украине, гуманитарной, военной и экономической поддержке Киеву.