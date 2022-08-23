Дуда заявил, что Польша хочет с выгодой заниматься бизнесом на Украине

ВАРШАВА, 23 августа. /ТАСС/. Польша рассматривает Украину в качестве страны, с которой можно взаимовыгодно заниматься бизнесом. Об этом заявил во вторник президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Украина - огромная страна, в два раза больше по площади - более 600 тыс. кв км, а Польша - 312 тыс.", - сказал он, подчеркнув, что "это страна огромных возможностей с большими перспективами и огромными природными ресурсами".

"Это страна, с которой Польша хочет заниматься бизнесом", - заявил Дуда, выступление которого транслировало Польское телевидение. По его словам, речь идет о "деловом сотрудничестве, которое будет выгодно обеим странам, будет иметь экономическое измерение на принципах товарообмена, общих интересов".

"Мы об этом говорили с президентом. Особенно сегодня, когда в мире так много проблем, в частности, на энергетических рынках, это сотрудничество между Польшей и Украиной может быть очень выгодно для наших стран", - добавил польский лидер.