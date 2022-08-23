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15 часов назад

Экономист объяснил, почему доллары превратились в токсичную валюту

Свободная пресса

Как указывает главный аналитик компании TeleTrade Марк Гойхман, решение НКЦ по отказу от долларов для обеспечения обязательств по сделкам, является страховочной мерой в условиях нарастания санкционных рисков.

«Существует опасность блокировки счетов и операций НКЦ в долларах, подобно тому, как ранее европейскими структурами были заблокированы счета и находящиеся на них ценные бумаги Национального расчетного депозитария (НРД)», - указывает он.

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Ранее на сайте Московской биржи было размещено сообщение, что Национальный клиринговый центр (НКЦ) с 29 августа перестанет принимать доллары США для обеспечения обязательств по сделкам с частичным обеспечением. «Ограничения будут действовать на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом рынке, рынке депозитов, а также на срочном рынке», - указывается в публикации.

Как напоминает собеседник «Свободной прессы», НКЦ, проводящий клиринговые расчеты по операциям с валютами на бирже, последовательно снижает долю «токсичных» валют в обеспечении по сделкам: «С 15 июня он не принимает евро в качестве обеспечения, то есть залога по сделкам. При этом доля долларов в этом качестве также с июля последовательно уменьшалась - со 100% до 80%, затем до 50%, до 25%. И вот теперь американская валюта также полностью исключается из обеспечения. Тем самым НКЦ предохраняет себя и своих клиентов от гипотетических потерь средств».

Экономист подчеркивает, что данный шаг идет в русле общего тренда по вынужденной «дедолларизации» финансовых рынков: «Он заставляет брокеров и клиентов перестроить структуру обеспечения по своим операциям. Теперь в большей степени будут использоваться альтернативные активы».

Интенсивность действий на бирже эта мера не понизит, но, в то же время, увеличит востребованность других валют, убежден главный аналитик TeleTrade.

«Носит ли принимаемое решение временный характер? Думаю, при ослаблении указанных рисков клиринговый центр вернулся бы к приему долларов и евро. однако санкции и их негативная динамика, вероятно, сохранятся очень надолго. Может быть, даже на много лет. Поэтому меру нужно рассматривать по известному выражению Альберта Нока: “Нет ничего более постоянного, чем временное”», - подчеркивает Марк Гойхман.

Другое,Марк Гойхман,Московская биржа,
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