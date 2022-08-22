Эксперт Бойко объяснил, в чем заключается сложность тушения верховых пожаров

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об увеличении группировки для тушения пожаров в Рязанской области до 8,5 тысячи человек. Такое решение благоприятно скажется на ситуации и ускорит тушение пожаров. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко.

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— Из-за плохих погодных условий с пожаром тяжело справиться. Сейчас туда направлена группировка специалистов, которая занимается непосредственно тушением пожара. Сейчас на этом направлении усилены работы, максимум прилагается усилий. Тяжело идет, но какие-то процессы все же удается решить. Ситуация тяжелая, но работать с этим можно, — разъяснил он.

По словам мэра Москвы, из-за верховых пожаров ситуация остается крайне сложной в регионе. Бойко в свою очередь пояснил, в чем заключается трудность тушения подобных очагов возгорания.

— Верховые пожары — это горение верхушек, когда возможно тушение только с самолета. То есть тушение с земли достаточно проблематично — это усложняет процесс, пламя очень быстро переходит с одного дерева на другое из-за сильного ветра, — заявил эксперт.