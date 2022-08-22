Юран отреагировал на приобретение «Лукойлом» 100% акций «Спартака» и уходе Федуна

Тренер Сергей Юран отреагировал на приобретение «Лукойлом» 100% акций футбольного клуба «Спартак» и стадиона «Открытие Банк Арена». Компания является генеральным спонсором «красно белых» более 20 лет.В понедельник компания «Лукойл» объявила о покупке 100% акций «Спартака» и стадиона «Открытие Банк Арена», а также об уходе Леонида Федуна с руководящих должностей в клубе.— Слухи ходили давно, но ничего понятно не было. То говорили, что Федун может покинуть «Спартак», то утверждали, что он остаётся. То ждали продажи клуба другим людям. В результате всё пришло к этому. Наверное, у Леонида Арнольдовича имелось достаточно времени, чтобы привести команду к успеху. Наверняка, жёсткое решение связано в том числе с тем, что она лишь раз при нём стала чемпионом России. Думаю, «Спартаку» нужны перемены, и этот шаг напрашивался. Болельщики устали от происходящего, да и тренеров поменялось немало. Рекорд «Спартака» по количеству наставников за данный отрезок вряд ли кто побьёт. Будем надеяться, теперь команда сможет бороться за золото каждый сезон, — приводит слова Юрана RT.— В любом случае Федуна нужно поблагодарить за те годы, что он провёл в клубе. Всё таки при нём красно белые, наконец, обрели родной дом — «Открытие Арену». Он всегда хотел, чтобы коллектив одерживал победы и завоёвывал трофеи, другое дело, что не всё получалось. В любом случае тот факт, что человек на протяжении почти 20 лет тратил на клуб свои личные средства, заслуживает уважения. Теперь он переходит к «Лукойлу». Дай бог, чтобы новое руководство привнесло новые веяния, — добавил тренер.Источник:RT