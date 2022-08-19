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23 часа назад

Тренер сообщил, что фигуристка Ширяева подала документы на переход в сборную Канады

ТАСС

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Пятнадцатилетняя фигуристка Ульяна Ширяева подала документы в Федерацию фигурного катания на коньках России на переход в сборную Канады. Об этом ТАСС в пятницу сообщил тренер Алексей Василевский, по руководством которого спортсменка тренировалась в клубе "Армия фигурного катания".

Ранее журнал Business in Vancouver сообщил, что Ширяева готовится к переходу в сборную Канады.

"У нее был хороший тройной аксель, который уже можно было показывать на соревнованиях, хорошие четверные сальхов и тулуп, она уехала в очень хорошей форме, - рассказал Василевский. - Ульяна уехала с родителями несколько месяцев назад, перед отъездом они делали документы - перед отлетом в Канаду она только в Молдавии около трех месяцев была, потом они улетели. Они периодически на связи, переехали в Канаду в связи с работой отца, особо выбора у них не было. Документы на переход в федерацию они уже подали, таковы правила".

Ширяева является бронзовым призером этапа Кубка России среди юниоров 2021 года, на первенстве России 2022 года она была 11-й.

Другое,Алексей Василевский,
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