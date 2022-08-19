Тренер сообщил, что фигуристка Ширяева подала документы на переход в сборную Канады

"У нее был хороший тройной аксель, который уже можно было показывать на соревнованиях, хорошие четверные сальхов и тулуп, она уехала в очень хорошей форме, - рассказал Василевский. - Ульяна уехала с родителями несколько месяцев назад, перед отъездом они делали документы - перед отлетом в Канаду она только в Молдавии около трех месяцев была, потом они улетели. Они периодически на связи, переехали в Канаду в связи с работой отца, особо выбора у них не было. Документы на переход в федерацию они уже подали, таковы правила".