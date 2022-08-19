Российскую фигуристку Ширяеву допустили до участия в турнире в Канаде после переезда

Российская фигуристка Ульяна Ширяева переехала в Канаду, ей разрешили выступать на местном турнире. Об этом Biv.com сообщил директор Skate Canada Майк Слипчак.15 летняя Ширяева переехала в Канаду ранее в 2022 году, ее уже заявили на турнир Belair Direct BC, который проходит c 18 по 21 августа в Бернаби.— Запрет Международного союза конькобежцев на участие российских и белорусских спортсменов распространяется только на международные соревнования. Поскольку Ульяна и ее семья переехали в Канаду, ей дали разрешение участвовать в региональном спортивном мероприятии, — сказал Слипчак. Исполнительный директор Skate Canada Тед Бертон рассказал, что Ширяева уже попросила о смене спортивного гражданства, однако этот вопрос не будет решен раньше декабря.— Данный запрос уже был отправлен со стороны Skate Canada и российская сторона будет рассматривать его в декабре. На время этого переходного периода ее клуб в Москве дает ей разрешение на выступления на турнирах, которые не являются квалификационными. Это будет действовать до окончания процесса перехода, — сказал Бертон. Ширяева завоевала бронзу среди юниорок на этапе Кубка России в 2021 году, а также стала 11 й на первенстве России среди юниоров в 2022 году.