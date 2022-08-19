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19 августа

Глава Минпромторга Афганистана Азизи: Российский бизнес может инвестировать в добычу нефти и лития

runews24.ru

Глава Минпромторга Афганистана Нуриддин Азизи считает, что Россия может без проблем инвестировать в добычу ископаемых, производство цемента или в нефтегазовую сферу. Для российских компаний не препятствий. Об этом пишет РИА Новости.

Глава Минпромторга Афганистана Азизи: Российский бизнес может инвестировать в добычу нефти и лития
Фото: runews24.rurunews24.ru

«Российские компании раньше проводили разведку ископаемых, теперь их изыскания используются нами для добычи нефти. Эти же документы есть и у российской стороны. То есть для бизнеса не составит проблемы инвестировать в Афганистан, так как опыт есть», - сказал Азизи, добавив, что он не видит препятствий для работы россиян в стране.

«Есть возможность, чтобы российские компании инвестировали в нефтяную и газовую отрасль, минеральные ресурсы. У нас качественный литий», - считает глава Минпромторга Афганистана.

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