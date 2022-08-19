Глава Минпромторга Афганистана Азизи: Российский бизнес может инвестировать в добычу нефти и лития

Глава Минпромторга Афганистана Нуриддин Азизи считает, что Россия может без проблем инвестировать в добычу ископаемых, производство цемента или в нефтегазовую сферу. Для российских компаний не препятствий. Об этом пишет РИА Новости.

«Российские компании раньше проводили разведку ископаемых, теперь их изыскания используются нами для добычи нефти. Эти же документы есть и у российской стороны. То есть для бизнеса не составит проблемы инвестировать в Афганистан, так как опыт есть», - сказал Азизи, добавив, что он не видит препятствий для работы россиян в стране.