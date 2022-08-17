Постпред РФ заявил, что суда с зерном с Украины идут в страны, которым не грозит голод

ВЕНА, 17 августа. /ТАСС/. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что суда с зерном из подконтрольных Киеву черноморских портов направляются в те страны, которым вовсе не грозит голод.
"Из 21 судна с зерном на борту, вышедшего за последнее время из украинских портов, только одно направилось в Африку. Остальные отправились в страны, которым не грозит голод, - написал он в среду в своем Telegram-канале. - Как это соотносится с пропагандистскими нарративами, которые распространялись до достижения соглашения о безопасном проходе судов?".
22 июля в Стамбуле был подписан пакет документов, призванных решить проблему поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву черноморских портов. Созданный Россией, Турцией, Украиной и ООН четырехсторонний центр в Стамбуле предназначен для досмотра судов с зерном с тем, чтобы не допустить контрабанды оружия и исключить провокации. Первое судно с продовольствием - сухогруз Razoni - вышло из порта Одессы 1 августа. Всего с 1 по 15 августа с Украины было экспортировано 563 317 тонн продовольствия.