Постпред РФ заявил, что суда с зерном с Украины идут в страны, которым не грозит голод

ВЕНА, 17 августа. /ТАСС/. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что суда с зерном из подконтрольных Киеву черноморских портов направляются в те страны, которым вовсе не грозит голод.

"Из 21 судна с зерном на борту, вышедшего за последнее время из украинских портов, только одно направилось в Африку. Остальные отправились в страны, которым не грозит голод, - написал он в среду в своем Telegram-канале. - Как это соотносится с пропагандистскими нарративами, которые распространялись до достижения соглашения о безопасном проходе судов?".