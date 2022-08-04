«Москвич» займётся российскими Renault вместе с АвтоВАЗом

Автозавод «Москвич», который организовали на месте российского завода «Рено Россия», будет отвечать за непосредственное качество отечественных Renault.

Фото: Car.ru Car.ru

Данную информацию опубликовали в рамках сайта автобренда Lada. Речь ведётся о том разделе, который посвящён послепродажному обслуживанию транспортных средств Renault. Пользователь ресурса попадает на данную страницу после попытки входа на отечественный сайт марки Renault. В данном случае организовали специальный автоматический редирект. В рамках сайта автобренда Lada, потенциальным клиентам Renault предлагается осуществить регистрацию для получения актуальных новостей.

Из имеющейся информации следует, что организацию послепродажного обслуживания транспортных средств Renault будет осуществлять отечественный автобренд АвтоВАЗ. При этом поставками автозапчастей и специальных аксессуаров будет заниматься дочерний филиал «Лада-Имидж».

В рамках сайта значится, что за качество современной французской автомобильной техники перед потенциальными покупателями несёт ответственность акционерное общество МАЗ «Москвич», являясь приемником «Рено Россия». Между тем, АвтоВАЗ не стоит считать уполномоченным на это брендом.

Согласно предположениям экспертов, ответственность за качество будет на «Москвич» даже в случае с версиями Renault, выпущенными на отечественном АвтоВАЗе. Речь ведётся о модельном семействе Logan/Sandero.

Пока точно непонятно, как именно будет функционировать данное разделение. Раньше дилерами Renault сообщалось, что «Москвич» компенсирует автодилерским центрам расходы для гарантийного ремонта, если таковые возникли до 23 мая.