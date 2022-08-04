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4 августа

ЕС собирается увеличить поставки СПГ из Нигерии

BFM.RU

Евросоюз хочет увеличить поставки сжиженного природного газа (СПГ) из Нигерии. Такое заявление сделал представитель энергетического департамента Еврокомиссии Мэтью Болдуин. Также Болдуин сказал что Европа сейчас импортирует 14% газа из Нигерии и хочет увеличить эту долю. По его словам это связано с опасениями прекращения поставок газа из России.

ЕС собирается увеличить поставки СПГ из Нигерии
Фото: BFM.RUBFM.RU

Получится ли у Европы найти необходимое количество газа? И по каким ценам она его сможет получать? Комментирует ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович:

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Станислав Митрахович ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета «Вообще Европейский союз сейчас по всему миру шастает с вопросом о том, где можно найти газ, но он упирается в те проблемы, которые в принципе давно были известны. Ведь новые СПГ-производства даже в тех странах, где есть запасы газа, требуют времени, те заводы, которые сейчас запускаются, рассчитаны были на рост спроса на газ, в том числе в Азии и прежде всего в Китае. Это не какой-то просто газ, который внезапно должен появиться на рынке и пойти куда угодно. Так что это первая проблема. В Нигерии есть немногим меньше 3% мировых запасов газа, там можно, конечно, построить мощности по сжижению, я думаю, что там, условно говоря, через пять-десять лет это все легко можно будет сделать. Но если решать проблему ближайшей зимы, еще ближайших пары лет — так просто, конечно, эта проблема не решается. Сейчас Нигерия газ поставляет в Европу и в Азию, но пока российский СПГ не запрещен в Европе, и российского туда больше приходит, чем нигерийского. Что касается цен, то пока СПГ поставляется в режиме спота, то есть не по долгосрочным контрактам, он очень дорогой, его цены сопоставимы с теми, что мы с вами видим сейчас на биржах, покупать его крайне сложно, и к тому же за ним охотятся не только Европейский союз, но и Европа в целом, еще и Азия. Возникает эффект ценового арбитража — кто больше даст денег. Тут Европе надо победить и Японию, и Южную Корею, и Китай, и Индию, и Пакистан в плане борьбы за газ. Если, условно говоря, Пакистан они обыграют, оставив Пакистан без газа, спровоцировав там всякие сложности, в том числе которые способны на Европе самой сказаться, я имею в виду если будут мигранты экономические и так далее, то переиграть Японию или Южную Корею, Китай будет не так просто».

Также представитель Еврокомиссии Болдуин заявил, что Европа намерена использовать газ до 2045 года, а Нигерия имеет огромный потенциал замены российского газа.

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