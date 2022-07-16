Дзюбу не устроила предложенная "Сочи" зарплата

33-летний нападающий Артем Дзюба, который в настоящий момент находится без контракта, провел переговоры с "Сочи" по поводу прихода в команду. Клуб предложил 33-летнему игроку зарплату в 1 млн евро за сезон плюс бонусы, но сам Дзюба хотел бы зарабатывать больше. Об этом сообщает Metaratings.

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К тому же, форвард опасается того, что команда ослабла после перехода в "Зенит" лидеров: защитника Родригао и нападающего Кассьерры. В сезоне-2021/22 на счету Дзюбы 11 голов в 28 матчах, один из которых с пенальти. Также россиянин в свой актив записал семь результативных передач.

В прошлом сезоне он вместе с "Зенитом" завоевал свое четвертое чемпионство и покинул команду по завершении срока контракта. До сих пор форвард не нашел клуб для продолжения карьеры.

Вчера стало известно, что Дзюба поддерживает форму в расположении казанского "Рубина", который по итогам прошлого сезона вылетел в первую лигу (бывшая Футбольная национальная лига). Однако, позже появилась информация о том, что нападающий не будет подписывать полноценный контракт с клубом из столицы Татарстана.