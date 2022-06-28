Фенеки в Ленинградском зоопарке обнаружили посылку: видео

В Ленинградском зоопарке фенеки, переехавшие в летний вольер, обнаружили посылку. В ней оказались мячи и еловая шишка. Об этом сообщается на официальной странице заведения во «ВКонтакте», где опубликовано видео с его обитателями.
«Наши пушистые африканские лисицы прекрасно проводят лето в своем открытом уличном вольере! Работники зоопарка решили удивить маленьких хищников и поставили к ним в домик крафтовый пакет с еловой шишкой и мячиками для игр», – говорится в публикации.
Подарок привлек внимание самок Мари и Какао, а вот самец Пьер предпочел переждать неподалеку, пока его сородичи вскроют пакет. Игрушки очень понравились лисицам, отмечается в сообщении.