Ворона украла деньги у водителя маршрутки и попала на видео

В Белоруссии ворона украла деньги у водителя маршрутки, пока он разговаривал с коллегами на улице. На инцидент обращает внимание Telegram-канал «Лента дна», опубликовавший кадры с пернатой воровкой.

На записи видно, как птица залетает в салон через открытое окно со стороны водительского сиденья. Она бесцеремонно вытаскивает пачку с купюрами и улетает с «места преступления». Часть украденных денег ворона скинула по дороге, а остальную добычу она бросила лишь после продолжительной погони, уточняет канал.