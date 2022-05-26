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26 мая

Ворона украла деньги у водителя маршрутки и попала на видео

Александр Кузьмин

В Белоруссии ворона украла деньги у водителя маршрутки, пока он разговаривал с коллегами на улице. На инцидент обращает внимание Telegram-канал «Лента дна», опубликовавший кадры с пернатой воровкой.

На записи видно, как птица залетает в салон через открытое окно со стороны водительского сиденья. Она бесцеремонно вытаскивает пачку с купюрами и улетает с «места преступления». Часть украденных денег ворона скинула по дороге, а остальную добычу она бросила лишь после продолжительной погони, уточняет канал.

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