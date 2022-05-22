Общество "Знание" планирует открыть в Донбассе представительства

Российское общество "Знание" планирует открыть представительства в Луганской и Донецкой народных республиках в течение месяца. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

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"В Донецке и Луганске будут открыты представительства в обеих республиках. Открыты они, я надеюсь, будут в течение месяца", - сказал он в кулуарах II Международного научного форума "Каспий 2022: пути устойчивого развития".

Древаль отметил, что участниками марафона "Новые горизонты" Российского общества "Знание" в этом году также стали лекторы из Донбасса.

Российское общество "Знание" ведет историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году как "Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний" (с 1963 года - Всесоюзное общество "Знание", с 1991 года - общество "Знание России").

В 2016 году общество было преобразовано в общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию "Российское общество "Знание". 21 апреля 2021 года в ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества "Знание" на современной цифровой платформе.