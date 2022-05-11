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21 час назад

Родившихся в зооботсаде Казани детенышей лемура показали на видео

Александр Кузьмин

В Казанском зооботсаде на свет появились два детеныша лемура. Двойня родилась 11 апреля у самки по кличке Марта. Об этом сообщает зоопарк, опубликовавший на своей странице во «ВКонтакте» видео с потомством приматов.

«В природе рождение сразу двух лемуров – нечастое явление, поэтому наша радость двойная! Малышам месяц от роду и все время они проводят на маме, либо зацепившись за спину, либо висят спереди, кушая молоко. В группе лемуров 3 взрослых самца и 2 самки. 2 апреля прошлого года Марта уже приносила потомство-самочку, которую назвали Шива. У малышей же пол пока не известен, поэтому имена не дали», – говорится в публикации.

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