«В природе рождение сразу двух лемуров – нечастое явление, поэтому наша радость двойная! Малышам месяц от роду и все время они проводят на маме, либо зацепившись за спину, либо висят спереди, кушая молоко. В группе лемуров 3 взрослых самца и 2 самки. 2 апреля прошлого года Марта уже приносила потомство-самочку, которую назвали Шива. У малышей же пол пока не известен, поэтому имена не дали», – говорится в публикации.