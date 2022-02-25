В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 83.55EUR 93.60
Войти в почту
12 часов назад

«Йокерит» не примет участия в плей-офф Кубка Гагарина 2022 года

Чемпионат.com

Финский «Йокерит» не примет участия в плей-офф Кубка Гагарина 2022 года, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

«Йокерит» не примет участия в плей-офф Кубка Гагарина 2022 года
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Решение о первом раунде плей-офф пар Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина будет объявлено дополнительно. Напомним, «Йокерит», занявший второе место по итогам регулярного чемпионата, должен был сыграть с московским «Спартаком» в первом раунде Запада.

Ранее фан-клуб «Йокерита» потребовал от руководства клуба выйти из состава участников Континентальной хоккейной лиги.

Финский клуб выступает в лиге восьмой сезон (с сезона-2014/2015), наивысшим достижением является выход во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина в 2015 и 2018 годах, где они в обоих случаях уступали в серии ЦСКА (1-4 и 2-4 соответственно). В 2020 году финны также преодолели первый раунд, но плей-офф турнира был отменён из пандемии коронавируса.

Последние новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители