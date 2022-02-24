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8 часов назад

Аксенов поручил готовить Северо-Крымский канал к возобновлению подачи воды

ТАСС

Власти Крыма готовятся к возобновлению подачи воды по Северо-Крымскому каналу, который был перекрыт Украиной в 2014 году, сообщил глава региона Сергей Аксенов в четверг в своем Telegram-канале.

В Крыму начали готовиться к возобновлению подачи воды
Фото: ТАССТАСС

"Похоже, опреснительные установки нам не понадобятся. Дал команду председателю Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Игорю Вайлю готовить Северо-Крымский канал к приему воды", - написал Аксенов.

Украина в мае 2014 года после воссоединения Крыма с Россией в результате проведенного на полуострове референдума в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова.

В Госсовете Крыма сообщили, что только от водной блокады уже документально подтвержден ущерб на 1,5 трлн рублей, но итоговая сумма может быть кратно больше, работа по подсчету продолжается. Кроме того, в 2020-2021 годах некоторые районы Крыма столкнулись с дефицитом воды, была введена подача по графику. Справиться с ситуацией удалось благодаря строительству новых инфраструктурных объектов, обновлению сетей, бурению скважин и ливням, прошедшим в Крыму летом и наполнившим обмелевшие водохранилища.

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