В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 86.93EUR 97.77
Войти в почту
23 февраля

Делегация грузинских политиков отправляется в Москву предотвратить проблемы для страны

Деловая газета "Взгляд"

Делегация популярной грузинской партии «Альянс патриотов» в ближайшее время отправится в Москву для обсуждения актуальных вопросов двусторонних отношений. Лидер партии, экс-вице-спикер парламента Ирма Инашвили заявила, что это решение принято «для защиты интересов Грузии», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Чтобы мы не потеряли еще 20 или 30% процентов наших территорий», – сказала она.

«Альянс патриотов» параллельно направил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором отмечается, что Грузия и Украина должны быть нейтральными, сообщают грузинские СМИ.

Ранее Ирма Инашвили призвала власти и оппозицию страны на фоне украинского кризиса не делать таких заявлений по отношению к НАТО или России, которые «могли бы ввергнуть Грузию в пучину».

Политик считает, что «со стороны Грузии громкие заявления в поддержку НАТО неуместны».

Также она считает, что по отношению к России «надо делать максимально корректные заявления».

«Ругань России, особенно сейчас, ничего хорошего Грузии не принесет, а принесет только беду», – заявляет Ирма Инашвили.

По ее мнению, «противостояние с Россией было бы гибельным для Грузии».

«Не о противостоянии с Россией нам надо думать, а о нормализации», – отмечает политик.

4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители