В Швеции заявили, что останутся вне НАТО ради безопасности в Северной Европе

Власти Швеции не планируют подавать заявку на вступление в НАТО, следует из внешнеполитической декларации 2022 года. Ее текст опубликован в среду, 16 февраля, правительством страны. Документ представила в парламенте министр иностранных дел Анн Линде. "Правительство не намерено подавать заявку на членство в НАТО. Шведская политика безопасности остается неизменной. Свобода от военных альянсов хорошо служит нам и способствует стабильности и безопасности в Северной Европе", - сказала она. Соответствующий курс, как она указала, подразумевает "активную, широкую и ответственную политику безопасности и внешнюю политику в сочетании с углублением оборонного сотрудничества, в том числе трансатлантического". При этом в декларации не упоминается так называемая опция НАТО. В декабре 2020 года парламентское большинство (Умеренная коалиционная партия, "Шведские демократы", "Христианские демократы", Партия центра и "Либералы") проголосовало за то, чтобы Швеция, как и Финляндия, объявила о существовании этого варианта. Он предполагает, что Швеция сохраняет возможность подать заявку на членство в Североатлантическом альянсе. В декларации также дается оценка политики безопасности - в нее включена формулировка о том, что "нельзя исключать вооруженное нападение на Швецию". Кабмин страны сделал эту оценку в своем законопроекте об общей обороне 2020 года, который был основан на анализе, проведенном профильным комитетом. "Опция НАТО" Швеция и Финляндия с 1994 года сотрудничают с Североатлантическим альянсом в статусе государств-партнеров. И в Хельсинки, и в Стокгольме ранее выступили против российских инициатив в сфере безопасности, требующих юридического прекращения расширения блока. В частности, премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила в начале января, что "теперь, когда военное сотрудничество с ЕС активизируется", власти республики хотели бы иметь опцию получения членства в НАТО. О том, что Финляндия "сохраняет возможность подать заявку на вступление в НАТО, если решит так сама", указал в своем новогоднем обращении и президент страны Саули Ниинистё, уточнив при этом, что пока Финляндия не собирается менять свой внешнеполитический курс. В похожем ключе высказался и министр обороны Швеции Петер Хультквист, который подчеркнул, что королевство не собирается вступать в альянс "ни сейчас, ни позднее", но должно иметь свободу принятия решений. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон также указала, что пока у правительства нет необходимости вступать в НАТО, но сослалась на парламентское большинство, поддерживающее углубление сотрудничества с альянсом. В свою очередь, в руководстве НАТО и в Белом доме заявляют, что готовы принять Финляндию и Швецию в течение "одной ночи". Генсек альянса Йенс Столтенберг отмечал, что обе эти страны "соответствуют стандартам НАТО практически во всех сферах, у них очень хорошо организованные и управляемые институты обороны и безопасности" и они "очень близки к НАТО во многих аспектах". По словам замгоссекретаря США Виктории Нуланд, и Стокгольм, и Хельсинки "давно создали стабильные демократии, что серьезно отличает их от других кандидатов, которые только находятся в состоянии перехода к демократической системе и имеют дело с экономической нестабильностью и коррупцией". В Москве указывают, что уважают суверенитет и выбор Финляндии и Швеции, которые остаются нейтральными со времен "холодной войны". Обе страны сохраняют внеблоковый военный статус и занимаются развитием собственных оборонных структур. "Несмотря на формальную независимость от НАТО, обе страны активно сотрудничают с альянсом, проводят совместные учения и операции и наверняка рассчитывают на его помощь в случае военного конфликта", - отмечается в материале ТАСС. Как показал опрос по запросу газеты Helsingin Sanomat, более 40% жителей Финляндии выступают против присоединения к блоку. За присоединение к НАТО высказались 28% респондентов, и это рекордно высокий показатель с 2002 года, отмечает издание. Аналогичный опрос в Швеции показал, что 46% жителей страны хотят вступить в НАТО. Как расширяется НАТО НАТО — военный союз, организация которого составляет систему коллективной защиты. Вступление новых членов в альянс регулируется статьей 10 Североатлантического договора, в которой провозглашается, что каждое европейское государство, которое способно развивать принципы договора и способствовать безопасности в Североатлантическом регионе, может быть приглашено к присоединению к НАТО. Страны, желающие присоединиться, должны отвечать определенным требованиям и пройти многошаговый процесс, включающий в себя политический диалог и военную интеграцию. Североатлантический альянс прошел семь этапов расширения. Первое, второе и третье расширения произошли еще до распада Советского Союза. В 1952 году в НАТО вошли Греция и Турция, в 1955 году — ФРГ и в 1982 году — Испания. В 1990 году, с объединением Германии, территория альянса расширилась на земли бывшей ГДР. В ходе переговоров по объединению была достигнута договоренность о том, что иностранные (не германские) войска не будут размещаться на территории бывшей ГДР, и, предположительно, устная договоренность о нерасширении НАТО на восток. Наличие такой договоренности (и ее последующее нарушение со стороны НАТО) декларируется российским руководством, но отвергается альянсом. В 1994 году было принято решение о принятии в НАТО бывших республик СССР и государств – членов Организации Варшавского договора. Занимавший тогда пост президента США Билл Клинтон в январе 1994-го говорил, что такое решение может стать "самосбывающимся пророчеством" и приведет к "отчуждению" России.