Жириновский хотел переболеть тайно из-за антипрививочников

Узнав о своем диагнозе две недели назад, Жириновский попросил врачей не распространять эту информацию, сообщил источник газеты "Коммерсантъ", близкий к Минздраву. Сначала политик ушел на самоизоляцию и лечился дома. В его партии распространили версию, что Жириновский решил перестраховаться на фоне массового заражения "омикрон"-штаммом в Госдуме и перешел на удаленку. О том, что Жириновский сам в числе заболевших, знал только ограниченный круг людей: личные охранники, помощники и руководитель аппарата политика. Позже ситуация ухудшилась. Во время очередного осмотра 2 февраля медики обнаружили, что у Жириновского развивается пневмония. Ему рекомендовали лечь в больницу. При этом, по словам источника издания, внешних "угрожающих симптомов" у политика не было, но его выздоровление проходило "не так быстро, как планировалось". Жириновского госпитализировали в главный корпус Центральной клинической больницы Управления делами президента России в московском районе Крылатское. Ему разрешили продолжить работать и поддерживать контакт с подчиненными, разговаривать с ними через защитную перегородку из стекла. Как утверждает собеседник газеты, Жириновский в больнице ведет себя активно и свою болезнь "вообще не замечает". У него есть три мобильных телефона, книги, рабочие документы. "С утра до вечера пациент смотрит новости и раздает команды по телефонам, едва успевая заряжать аппараты и передавать их помощнику для отправки сообщений сотрудникам", - заявил источник. Пресс-служба ЛДПР сообщила 10 февраля, что Жириновский чувствует себя нормально, "работает с документами и передает поручения". При этом ранее Telegram-канал Mash сообщал, что у Жириновского началась двусторонняя пневмония, и когда его госпитализировали, у политика выявили 50–75% поражение легких. Источник "Интерфакса" подтвердил, что у больного "серьезное" поражение легких. Источник РБК в партии и собеседники URA.RU, близкие к ЛДПР, накануне передали, что Жириновского подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Собеседник РБК назвал состояние пожилого политика критическим. "Никаких гарантий никто не дает. Все осложняют сопутствующие болезни", - пояснил он. Источник "Коммерсанта", в свою очередь, признал, что в палату Жириновского недавно поставили аппарат ИВЛ. Однако, по его словам, это сделали "для страховки". Лидер ЛДПР все это время дышал самостоятельно, а аппарат использовал только в режиме кислородной маски, помогающей пациенту быстрее справиться с последствиями болезни. Жириновский известен как ярый сторонник вакцинации против коронавируса. Он сделал прививку одним из первых в России в сентябре 2020 года. С тех пор, по словам политика, он успел привиться от коронавируса восемь раз. В числе прочего Жириновский использовал и облегченный вариант российской вакцины, однокомпонентный "Спутник лайт" и назальный спрей со "Спутником V", и вакцину "КовиВак" от Центра им. Чумакова. О последней, восьмой прививке, Жириновский сообщил в декабре прошлого года. "За полтора года восемь раз я укололся разными вакцинами. Получается, хватает вакцины для меня на два месяца всего. Может на полгода хватать. Рекомендуют через четыре месяца провакцинироваться. Но я чаще проверяюсь. Может быть, нужно многим снова делать прививку, но они не проверяют у себя количество антител, а я проверяю регулярно. И как только начинает уменьшаться, я делаю очередной укол", - сказал тогда Жириновский. Он объяснял, что использует разные вакцины, поскольку считает это более эффективным. Политик отмечал, что слишком часто прививаться от коронавируса не надо, но лично он просто стремится беречь свое здоровье. "Если уменьшаются антитела, организм оказывается безоружным, и он может снова заболеть. Вот я сделал восемь уколов и не заболел, а если бы сделал четыре, то, возможно, меня бы где-то прихватило", - подчеркнул Жириновский. Политик рассказывал, что все прививки перенес легко и чувствовал себя хорошо. "[Я] с молодости привык делать прививки: от кори, от тифа, от оспы, от гриппа – что является лучшей страховкой от опасной болезни", - пояснял он. Иммунолог Владимир Болибок, комментируя заражения лидера ЛДПР, пояснял, что дело может быть в особенностях нового "омикрон"-штамма коронавируса. Он пояснил, что антитела, создаваемые вакцинами, могут оказаться не так хороши против "омикрона". "Вторая неприятная особенность — штамм относится к прорывным инфекциям. Всегда есть доза, даже если человек свежепривитый и титр антител самый высокий, преодолевающая иммунитет человека", - пояснил эксперт.