В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 76.04EUR 86.86
Войти в почту
57 минут назад

Роналду: мне скоро исполнится 37. Планирую играть ещё 4-5 лет

Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался после получения специальной награды The Best от ФИФА. 36-летний игрок получил приз за мировой рекорд по голам в составе национальной команды. В 2021 году Криштиану довёл свой бомбардирский счёт в сборной Португалии до 115 голов, опередив экс-форварда сборной Ирана Али Даеи (109).

Роналду: мне скоро исполнится 37. Планирую играть ещё 4-5 лет
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я горд быть лучшим бомбардиром всех времён на уровне сборных. У меня всё ещё сохраняется страсть к игре и забиванию голов. Я играю в футбол с пяти лет. Когда выхожу на поле, даже на тренировке, моя мотивация присутствует.

Мне уже скоро исполнится 37 лет, но я чувствую себя хорошо. Продолжаю усердно работать, ведь люблю футбол и сохраняю к нему страсть. Хочется продолжать и дальше. Планирую играть ещё четыре или пять лет. Если вы хорошо относитесь к своему телу, то оно отплатит вам, когда это будет нужно», — приводит слова Роналду Daily Mail.

Последние новости
Другое,Али Даеи,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители