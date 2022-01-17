В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 76.04EUR 86.86
Войти в почту
4 часа назад

Подсчитан годовой доход Google и Meta в России

Российский суд подсчитал, что годовой доход американских компаний Google и Meta на территории России составил 144 и 39 миллиардов рублей соответственно. Об этом следует из опубликованных текстов решений, передает РИА Новости.

Подсчитан годовой доход Google и Meta в России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Согласно расчетам суда, в год Google заработала 144,4 миллиарда рублей, а Meta 39,8 миллиарда. При этом не указывается, за какой именно год приведены показатели. В обоих постановлениях суд указал на необходимость оштрафовать компании на одну двадцатую от совокупного дохода.

Ранее сообщалось, что Таганский суд Москвы оштрафовал Google на 4 миллиона рублей за повторный отказ удалить запрещенный в России контент. Суд признал компанию виновной в административном нарушении, предусмотренном частью 2.1 статьи 13.40 административного кодекса.

12 января стало известно, что Google, Facebook (Meta Platforms) и WhatsApp оплатили многомиллионные штрафы, назначенные за нарушение закона о локализации данных россиян. Как сообщили в Роскомнадзоре, сумма оплаченных штрафов составила 22 миллиона рублей.

Другое,Google,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители