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7 часов назад

Каскадер пролетел сквозь машину на скорости 80 км/ч: видео

Российский каскадер Евгений Чеботарев выполнил невероятный трюк. Он пролетел автомобиль на скорости 80 километров час.

На опубликованной в социальных сетях записи видно, как экстремал проносится через микроавтобус. Находящиеся в нем люди утверждают, что даже не заметили Чеботарева. По данным самого каскадера, это был первый в мире пролет сквозь автомобиль.

Примечательно, что три месяца назад Евгений Чеботарев получил травму позвоночника, когда перепрыгивал реку на автомобиле. Однако спортсмену удалось быстро восстановиться, и он подготовил новый трюк.

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