Российский каскадер Евгений Чеботарев выполнил невероятный трюк. Он пролетел автомобиль на скорости 80 километров час.
На опубликованной в социальных сетях записи видно, как экстремал проносится через микроавтобус. Находящиеся в нем люди утверждают, что даже не заметили Чеботарева. По данным самого каскадера, это был первый в мире пролет сквозь автомобиль.
Примечательно, что три месяца назад Евгений Чеботарев получил травму позвоночника, когда перепрыгивал реку на автомобиле. Однако спортсмену удалось быстро восстановиться, и он подготовил новый трюк.