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19 часов назад

Выпрашивающего у рыбаков еду сивуча Жору сняли на видео

На Камчатке к рыбакам в поисках еды наведывается сивуч. Морской лев стал постоянным гостем на территории рыболовецкого колхоза имени Ленина в Петропавловске. Он выпрашивает у людей еду.

Между собой рыбаки прозвали животное Жорой. Снятое ими видео с крупнейшим представителем семейства ушастых тюленей появилось в распоряжении телеканала «360». Жора приходит на пирс и общается с местными работниками. Кроме того, он также пытается пробраться в здание предприятия.

Сивучи занесены в Красную книгу России. Они обитают в Охотском море, на Камчатке и Сахалине.

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