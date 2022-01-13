На Камчатке к рыбакам в поисках еды наведывается сивуч. Морской лев стал постоянным гостем на территории рыболовецкого колхоза имени Ленина в Петропавловске. Он выпрашивает у людей еду.

Между собой рыбаки прозвали животное Жорой. Снятое ими видео с крупнейшим представителем семейства ушастых тюленей появилось в распоряжении телеканала «360». Жора приходит на пирс и общается с местными работниками. Кроме того, он также пытается пробраться в здание предприятия.