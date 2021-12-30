В ЦБ назвали факторы перегрева экономики

Российская экономика близка к состоянию перегрева из-за ситуации на рынке труда, и, скорее всего, находится выше своих потенциальных возможностей. Об этом заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов. "Анализ рынка труда показывает, что да, российская экономика близка к состоянию перегрева. Скорее всего, мы уже находимся выше своих потенциальных возможностей. Выше той траектории наших потенциальных возможностей. И рынок труда - это вот как раз ключевое ограничение долгосрочного роста", - отметил он в интервью на YouTube-канале Bitkogan. Тремасов указал, что экономика страны сталкивается с возрастающим дефицитом трудовых ресурсов. "И, собственно говоря, именно состояние рынка труда является для экономистов одним из лучших индикаторов того, где экономика находится относительно своего потенциала", - пояснил он, подчеркнув, что дальнейшая перспектива для роста экономики будет зависеть от роста производительности. "Рост цен - рост зарплат - рост цен" В материалах департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ ранее отмечалось, что дефицит кадров во многих отраслях экономики может привести к возникновению инфляционной спирали "рост цен - рост зарплат - рост цен" и т.д. По оценкам аналитиков, происходящее замедление роста российской экономики до устойчивых темпов должно снизить давление на рынок труда и обеспечить сбалансированный рост как объемов выпуска продукции, так и вознаграждения за труд. С начала 2021 года число официально зарегистрированных безработных россиян снизилось более чем на 2 млн - до 780 тыс. человек, проинформировали 22 декабря в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. "Количество вакансий превышает почти в 2,5 раза численность зарегистрированных безработных", - отмечается в сообщении. По данным Минтруда, в начале года уровень общей безработицы составлял 5,9%, а общая численность безработных - 4,4 млн человек. В центрах занятости было зарегистрировано 2,8 млн безработных, что более чем в полтора раза превышало количество вакансий, пишет ТАСС. Лучшие работодатели ВЦИОМ ранее представил данные опроса о наиболее привлекательных компаниях для трудоустройства. Россиян до пенсионного возраста попросили выбрать компанию, в которой они хотели бы работать, если бы им сделали такое предложение. На первом месте оказался "Газпром" (32%), второе разделили "Российские железные дороги" и "Яндекс", набрав по 17%, а на третьем - "Роснефть" (14%). Далее следуют Сбербанк (13%), Роскосмос и "Аэрофлот" (набрали по 10%). Каждый восьмой респондент (12%) заявил, что не хотел бы работать ни в одной из предложенных компаний. Среди молодежи в возрасте 18-24 лет рейтинг лучших работодателей выглядит несколько иначе: на первом месте - Сбербанк (29%), на втором - "Яндекс" (28%), затем - "Газпром" (25%), "Тинькофф банк" (16%), "Аэрофлот" (14%).