Куда улететь на Новый Год, чтобы не встретить россиян

Маврикий, Бразилия, Иордания, Индия, Чили и еще десяток стран входят в число самых непопулярных у россиян в эти новогодние каникулы. Соотечественники не спешат покупать туда билеты: стоят они слишком дорого, а лететь — слишком долго. «Газета.Ru» — о том, в каких уголках мира можно отдохнуть от русской речи и чем заняться вдали от родины.

Встретить Новый год за границей или отправиться на длинные новогодние каникулы на курорт — мечта многих. Однако, выбрав популярный туристический маршрут на Средиземное или Красное море, можно почувствовать, будто из страны вы и не выезжали. Если отдыхать в компании соотечественников желания нет, то можно отправиться по нетипичным туристическим направлениям.

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Изучив список стран, открытых для туристов из России, можно предположить, что меньше всего их будет в Албании, Аргентине, на Багамских островах, в Бразилии, Индии, Иордании, Кении, на Маврикии, в Норвегии, Перу, Саудовской Аравии, Северной Македонии, на Сейшельских островах, в Тунисе и Южной Корее. И действительно, самостоятельные путешественники билеты туда не покупают.

«Если судить по нашим продажам, среди названных стран хоть какой-то реальный интерес есть только к Тунису и Южной Корее», — говорит «Газете.Ru» руководитель пресс-службы сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» Наталья Анисимова. Она уточнила, что в Тунис и Южную Корею билеты покупают единицы.

По словам эксперта, сейчас список направлений, куда покупают билеты самостоятельные путешественники, ограничен.

«Он сжался буквально до 30-40 стран в зависимости от сезона, и в основном представлен странами ближнего зарубежья, некоторыми морскими направлениями и несколькими европейскими странами, — говорит Наталья Анисимова. — Возможно, по пакетным турам ситуация немного другая, и там разнообразие больше».

Схожие данные и у других представителей туристической отрасли. «Судя по статистике бронирований туров и авиабилетов, меньше всего россиян-туристов в новогодние праздники из доступных сейчас направлений, будет в Бразилии, Коста-Рике, Чили, Танзании, Колумбии, на Маврикии и Сейшелах», — полагает руководитель направления туров в Travelbelka Диля Демиденко.

Эти направления не популярны, так как перелеты по большинству из них стоят дорого, к тому же, лететь туда далеко, да еще и с пересадками. А большинство российских туристов, по мнению Дили Демиденко, любят доезжать до места быстро, жить в условиях «все включено» и разговаривать с персоналом гостиниц и ресторанов на родном языке. Такие возможности есть только на курортах Турции, Египта, Таиланда и других популярных туристических стран у россиян.

К списку наименее популярных направлений Елена Шелехова, руководитель пресс-службы сервиса OneTwoTrip, добавляет Доминиканскую Республику, Индию, Кубу, Иорданию, Мексику и США. «Среди не самых востребованных у россиян направлений не только те, куда дорого лететь, — уточняет эксперт по туризму. — Скажем, вполне доступны страны Балканского полуострова. Для въезда в Черногорию, Словению и Северную Македонию невакцинированным туристам из России требуются ПЦР-тесты». Однако и туда в этом году на Новый год билеты не покупают.

Для въезда в Доминикану и Мексику не нужны справки или сертификаты о вакцинации. Тем не менее проблемой может стать стоимость перелета. В период новогодних праздников билет туда-обратно обойдется в 130 тыс. руб., предупреждает Елена Шелехова. Примерно столько же будут стоить билеты на Кубу — 150 тыс. руб., — в Бразилию — 126 тыс. руб. — и Индию — 100 тыс. руб.

«Перелет в США может стоить около 60 тыс. руб., однако посетить страну с туристической целью могут только путешественники, вакцинированные одобренными страной вакциной («Спутник V» в их число пока не входит)», — говорит эксперт по туризму.

В число стран, где пока мало туристов из России, включают еще Эфиопию и Камбоджу.

Как говорит туристический эксперт Диля Демиденко, в африканскую страну есть прямые рейсы, по прибытии необходимо иметь ПЦР-тест, а виза делается в аэропорту. «По каким-то причинам Эфиопия никогда не пользовалась популярностью у соотечественников. Возможно, из-за отсутствия моря и боязни тропических болезней», — предполагает Демиденко. Камбоджа принимает туристов, привитых «Спутником V», однако лететь туда придется с пересадкой и, скорее всего, билет будет стоить дорого.

Чем же заниматься там, где не будет соотечественников?

Бразилия

Туристам из России для того, чтобы въехать на территорию Бразилии, необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест и заполнить Декларацию здоровья путешественника. Визу оформлять не нужно, если россиянин едет в страну с туристическими целями и не планирует находиться на территории государства дольше 90 дней.

Бразилия может быть привлекательна и архитектурой городов, и природой. В столице страны, Бразилиа, можно, например, посмотреть на футуристичные здания: в частности, на кафедральный собор из колонн в виде изогнутых бумерангов, пространство между которыми заполнено витражами, отчего внутрь здания попадает много солнечного света.

В Манасусе, мегаполисе на севере Бразилии, советуют посетить Старый город и съездить на место слияния двух рек — Рио-Негро и Амазонки, где в одном месте встречаются воды разного цвета, темного и песчаного.

Сан-Паулу входит в топ-10 самых густонаселенных городов мира. Базилика Сан-Бенту, Городской театр, Музей Паулиста, Собор Сан-Паулу и Музей футбола — обязательны к посещению.

Однако все туристы, как правило, едут в Рио-де-Жанейро, визитными карточками которого уже давно стали знаменитый на весь мир пляж Копакабана, Монумент Христа-Искупителя и гора «Сахарная голова» в черте города. Отдельным пунктом маршрута принято считать Ботанический сад, на территории которого можно увидеть 6,5 тыс. различных видов флоры.

Индия

Для въезда в Индию российским туристам необходимо заранее оформить электронную визу или сделать ее через посольство страны. Без карантина могут въезжать россияне, привитые «Спутником V» или одобренной ВОЗ вакциной, однако наличие отрицательного ПЦР-теста и заполнение специальной формы декларации здоровья все равно обязательно.

Прямые перелеты в Индию из России сейчас осуществляются в Тривандрум, Дели и на Гоа. Туристическими считаются последние два направления. Высокий сезон в Индии длится с декабря по февраль, поэтому многие традиционно приезжают сюда на Рождество и Новый год

Дели славится своей колониальной архитектурой — это, например, императорская крепость Красный Форт и Делийская соборная мечеть — и наследием времен Великих Моголов, например, Гробницей Хумаюна, а Гоа — песчаными пляжами, вечеринками, древними памятниками индуистской и мусульманской культуры.

Южный Гоа считается респектабельным курортом, куда едут туристы из Европы с детьми. Инфраструктура и качество обслуживания в разы лучше, чем в Северном Гоа. В северную часть штата едут путешественники с небольшим бюджетом и молодежь, ищущая приключений. Центральный Гоа включает в себя качества сразу двух частей штата.

Иордания

Медицинская страховка, отрицательный тест на коронавирус и сдача ПЦР-теста по прилету — это нынешние правила въезда в Иорданию. Визу россиянам оформлять заранее не нужно, она дается по прилету.

В Иорданию строит ехать, чтобы насладиться купанием в Мертвом море и источниках, расположенных поблизости, а также посетить археологические и религиозные памятники, которых на территории страны несколько десятков.

Древний город Петра считается первым местом, куда должен отправиться турист, впервые посетивший Иорданию. Около двух тысяч лет назад город был вырублен в скале и сейчас является святым местом для тысяч паломников. Принято считать, что посещение Петры приносит удачу.

Не менее древний город и по совместительству столица государства — Амман, — включает в себя как современные кварталы, так и те, что были построены еще во времена римлян. Амман называют «Белым городом», поскольку большинство домов построено из белого известняка. В центре города на семи холмах расположены древние архитектурные сооружения — Цитадель, Храм Геркулеса и римский амфитеатр. А еще столицу Иордании принято считать одним из самых чистых и безопасных городов среди стран арабского мира.

Уникальные природные достопримечательности Иордании — горячие водопады Хаммамат-Маин и пустыня Вади-Рам.

Маврикий

Правительство Маврикия одобрило вакцину «Спутник V», однако российским туристам все равно необходимо сдавать ПЦР-тест по вылету и по прилету, а также оформлять страховку, покрывающую расходы лечения коронавируса. Визу в страну оформлять не надо, если поездка составляет не больше 180 дней.

Маврикий любят за теплый климат, хорошие пляжи и огромное количество природных достопримечательностей. В Парке природы и отдыха Касела есть возможность погулять со львами и другими крупными кошачьими, также познакомиться с дикой фауной острова и тропическими лесами. Заповедник Ля Ваниль, который еще называют «Крокодиловым парком», славится фермой, ставшей домом для сотен аллигаторов, и слоновьими черепахами, которых привезли сюда с Сейшельских островов.

Ботанический сад Памплемус на Маврикии является одним из старейших в мире. Он был заложен в начале XVIII века для выращивания специй.

Теперь на территории в 25 гектар растут более 650 разновидностей растений: баобабы, бутылочные пальмы и гигантские водяные лилии, которые могут выдержать вес ребенка.

В число исторических мест на острове входят Ааправаси Гат, место высадки рабов в Порт Луи (столица государства), крепость Форт Аделаида, расположенная неподалеку, Маяк Альбион и памятник Ленину. Набережная Caudan Waterfront в Порт Луи — место для прогулок и отдыха.

Чили

Россияне, привитые «Спутником V» или любой другой вакциной, признанной Чили, могут прибывать в страну без необходимости отбывать пятидневный карантин. По прилету необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест, виза не нужна.

Чили называют иногда страной «самого-самого». Здесь самое высокогорным в мире озеро — Охос-дель-Саладо, расположенное на 6 390 метров над уровнем моря, -— самая сухая пустыня в мире, Акатама. А еще это просто самая протяженная в мире страна с севера на юг — она растянулась на 4,6 тыс. км.

Одним из достояний Чили считается Национальный парк Торрес-дель-Пайне, который ЮНЕСКО признала биосферным заповедником.

На территории парка проложено несколько многодневных туристических маршрутов, во время прохождения которых можно увидеть ледники и фьорды, родники и озера, горы и леса.