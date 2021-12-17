«Не надо стараться всех затмить»: что нельзя надевать на корпоратив

Выбирая наряд на корпоративную вечеринку, легко оказаться в неловкой ситуации — например, выглядеть нарядной белой вороной среди сдержанных коллег или одеться так, что вас примут за официантку. Чтобы не прятаться всю вечеринку в уголке, стыдясь неправильного выбора, «Газета.Ru» предлагает прислушаться к советам имиджмейкеров: они точно знают, что не надо делать.

К новогодним корпоративам сотрудницы компаний начинают готовиться, как правило, заранее. Продумывание образа начинается с оценки того, что есть в гардеробе и желания выбрать то самое, в чем тебя коллеги еще не видели и в чем хочется запомниться в канун праздника. Если подходящего не оказывается, женщины отправляются в магазины, которые в преддверии Нового года переполнены платьями в пайетках, блестящими топами, блузами с перьями и другими нарядными вещами.

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В таком обилии предложений легко потеряться и сделать ошибку. Чтобы этого не произошло, имидж-консультант Юлия Семенова предлагает, в первую очередь, подумать о факторах, которые будут влиять на выбор наряда. Главный из них — наличие дресс-кода на мероприятии и место его проведения. На корпоратив в дорогом ресторане и на катке все-таки надо одеваться по-разному.

Если строгого дресс-кода на мероприятии нет, это не значит, что на него можно наряжаться, как на вечеринку в кругу друзей. Следует соблюдать негласный дресс-код, который отвечает корпоративной культуре компании.

«К сожалению, придется помнить и о том, кто здесь главные звезды. Хорошо, если мы, но обычно все же нет — так что не надо стараться всех затмить, — говорит психолог-имиджмейкер Лана Волохова. — На корпоратив стоит одеться довольно строго и относительно «привычно», но несколько ярче, чем обычно, буквально на полшага: может быть, чуть ярче цвета, крупнее украшения, немного больше блесток в макияже, золотая или серебряная обувь».

Модный эксперт отговаривает от тестирования непривычных образов. К примеру, если вы никогда не носили смокинг, не стоит экспериментировать с ним на корпоративе. А если вы и на работу постоянно носите мини, то почему бы не надеть короткое платье или юбку на предновогоднее мероприятие.

Юлия Семенова также полагает, что эпатажных образов лучше избегать — это все же рабочее событие. Для этого имидж-консультант предлагает приглушить нарядную вещь элементами из повседневного гардероба. Например, жакет сложного кроя, яркий топ или блуза будут хорошо смотреться с джинсами или брюками-палаццо.

«Отличным решением для образа на корпоратив может стать одежда из шелка и атласа, — считает модный эксперт. — При этом она легко подстроится и в повседневной жизни, и непритязательна к аксессуарам. Это могут быть костюмы в пижамном стиле, платьи-комбинации, топы или блузы».

Те, кто все-таки хотят выделиться, могут надеть вещи с бахромой, пайетками или особенно модными в этом сезоне перьями. Однако такую одежду все равно придется «успокоить» нейтральной — свитером или строгим жакетом. «Надеть все лучшее сразу — вариант не для корпоратива», — предупреждает Юлия Семенова.

К категории «табу» для новогодних корпоративов имидж-консультант относит вечерние платья в пол, строгие деловые и излишне откровенные наряды. Стоит забыть и про облегающие платья из тонкой просвечивающейся ткани, платья с глубоким декольте или вырезом на спине, «экстремальные» мини, которые так любят россиянки.

Стоит задумываться не только о фасонах, но и о цветах при выборе наряда для корпоратива. Лана Волохова предупреждает: выбрав светлый верх и темный низ, вы рискуете оказаться в неловкой ситуации, поскольку это похоже на форму официантов, сочетание красного и зеленого отошлет к наряду Санта Клауса, а в полностью золотом образе есть шанс стать «главной елкой страны».

Конечно, не надо бросаться в крайности — от «я буду звездой этого вечера» до «ну вас с вашим праздником, я на работе», предупреждает эксперт. Будут неуместно выглядеть и красное платье с декольте, и вытянутые джинсы с поношенной водолазкой.

Отдельным пунктом является подбор обуви на корпоратив. Тут можно экспериментировать вдоволь и в цветах, и в декоративных элементах, и в высоте каблука, но обувь все равно должна оставаться актуальной и уместной. В случае, если обувь подобрана неправильно, это может испортить весь праздничный наряд, который так тщательно подбирался.

Юлия Семенова посоветовала избегать сочетаний громоздкой обуви (зимних сапог или грубых ботинок) с коктейльными платьями или костюмами из шелка: черные ботильоны в тандеме с телесными колготками и светлой одеждой визуально укоротят ноги и сделают силуэт тяжелым, а ботильоны с широким голенищем сделают их полнее.

«От плотных колготок в вечерних нарядах также рекомендую отказаться, — уточняет имидж-консультант. — Они будут утяжелять платья из струящихся тканей, спорить с открытым и облегченным верхом. Праздничные богатые ткани не терпят плотного трикотажа».