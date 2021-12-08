В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 73.85EUR 83.36
Войти в почту
9 часов назад

В России вырос спрос на товары Gucci

После выхода в России фильма «Дом Gucci» россияне начали проявлять повышенный интерес к товарам бренда. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе платформ Юла и Объявления Вконтакте.

В России вырос спрос на товары Gucci
Фото: Газета.RuГазета.Ru

За период с 3 по 6 декабря число поисковых запросов со словами Gucci в среднем выросло на 60% по сравнению с предшествовавшей неделей.

Спрос на обувь, в том числе и кроссовки, Gucci увеличился более чем в два раза. Пользователи также чаще интересовались парфюмерией бренда (рост спроса составил 26%), сумками (24%) и толстовками (17%).

Ажиотажный спрос отмечен на книгу Патриции Гуччи «Во имя Гуччи. Мемуары дочери» — он составил 240%.

Ранее «Газета.Ru» рассказала настоящую историю жизни главной героини фильма Патриции Реджани, по заказу которой был убит ее муж Маурицио Гуччи.

Другое,Маурицио Гуччи,Газета.Ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители