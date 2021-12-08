В России вырос спрос на товары Gucci

После выхода в России фильма «Дом Gucci» россияне начали проявлять повышенный интерес к товарам бренда. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе платформ Юла и Объявления Вконтакте.

За период с 3 по 6 декабря число поисковых запросов со словами Gucci в среднем выросло на 60% по сравнению с предшествовавшей неделей.

Спрос на обувь, в том числе и кроссовки, Gucci увеличился более чем в два раза. Пользователи также чаще интересовались парфюмерией бренда (рост спроса составил 26%), сумками (24%) и толстовками (17%).

Ажиотажный спрос отмечен на книгу Патриции Гуччи «Во имя Гуччи. Мемуары дочери» — он составил 240%.