Датская компания задумала арендовать курильский остров

Датская компания Copenhagen Offshore Partners захотела арендовать российский остров Шумшу, который входит в группу Северных Курильских островов, чтобы там производить водород с помощью энергии ветра. Сама фирма специализируется на инвестициях и возобновляемых источниках энергии. Об этом рассказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

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Как сообщил РБК, у инвесторов из Дании есть готовый проект со своими технологиями. По словам Лимаренко, они готовы вложить от $2 до $2,5 млрд (от 147,5 до 184,3 млрд рублей по текущему курсу).

«Они хотят производить 1,5 ГВт, 120 000 т водорода. Они просят в аренду остров Шумшу, поскольку там лучше ветер», — уточнил губернатор.

Произведённый водород датчане планируют продавать в Японию, которая проявляет большой интерес к таким источникам энергии.

«Это исконно российские Северные Курильские острова, поэтому нет никаких препятствий к выстраиванию долгосрочных торговых отношений в сфере производства водорода и водородной энергетики», — заметил Лимаренко.

По словам чиновника, сейчас Copenhagen Offshore Partners просит предоставить землю под изыскания. Однако это не значит, что проект точно состоится. Он добавил, что идут серьёзные переговоры, о которых он докладывает руководству страны.

«Мы готовы идти в "голубой" водород, который производится методом конверсии из метана и электролизом с использованием ветряной генерации и воды», — заключил он.

Позже пресс-секретарь губернатора Светлана Литвинова уточнила слова главы Сахалина.