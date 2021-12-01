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7 часов назад

Как изменится жизнь россиян с 1 декабря

Социально значимые сайты Согласно закону "О связи", с 1 декабря 2021 года операторы связи обязаны бесплатно предоставлять россиянам доступ к социально значимым сайтам. Речь идет о страницах госорганов, органов местного самоуправления, портале "Госуслуги", а также некоторых соцсетях и отдельных интернет-магазинах. Всего в списке 371 ресурс. Сайты должны быть созданы гражданами России или контролироваться ими, осуществлять свою деятельность на территории страны и размещаться в зонах .ru, .рф, .su или .дети. Кроме того, не менее 50% их аудитории должно находиться на территории России. Все вышеперечисленные сайты будут открываться даже в том случае, если у абонента не оплачен интернет. Однако пользователь должен быть гражданином РФ, зарегистрированным на портале госуслуг. Сотовая связь Согласно требованиям федерального закона "О связи", с 1 декабря 2021 года операторы связи должны заблокировать корпоративные номера, которые не будут до этой даты зарегистрированы в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале "Госуслуги". Согласно закону, операторы должны вносить данные о каждом конкретном пользователе сим-карты в государственную базу данных. Это должно помочь в борьбе с телефонными мошенниками, а также с использованием телефонных номеров в интересах террористических организаций. К вечеру 30 ноября были подтверждены 20 млн корпоративных сим-карт, сообщило Минцифры. Кроме того, в законе указано, что владельцы устройств IoT, в которых используются сим-карты, должны зарегистрировать номера в ЕСИА до 1 марта 2023 года. К такому оборудованию относятся банкоматы, навигаторы, счетчики и датчики мониторинга. Блокировка финансовых пирамид Кроме того, с 1 декабря вступит в силу закон, согласно которому Роскомнадзор сможет блокировать сайты, созданные финансовыми мошенниками, в досудебном порядке. К таким ресурсам относятся сайты, которые имитируют страницы банков и других финансовых организаций, вводящих пользователей в заблуждение, а также предлагают участие в финансовых пирамидах. Подобные сайты Центробанк будет вносить в реестр запрещенной информации. Решение о блокировке будет принимать прокурор или его заместитель на основании обращения главы ЦБ, а также его заместителя. После этого решение о блокировке сайта будет направлено в Роскомнадзор. Такой алгоритм взаимодействия позволит в сжатые сроки ограничивать доступ к сайтам финансовых пирамид и другим мошенническим площадкам, которые действуют в интернете под видом финансовых организаций. "Появится возможность во внесудебном порядке блокировать сайты, которые выманивают деньги, а потом исчезают. Решение позволит оперативно пресекать деятельность ресурсов, рекламирующих финансовые пирамиды", - пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Как изменится жизнь россиян с 1 декабря
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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