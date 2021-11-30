Для иммунитета и кишечника: почему киви нужно есть зимой

Киви – чемпион по содержанию витамина С, кладезь ферментов и антиоксидантов и при этом – один из самых диетических фруктов. Но россияне все равно предпочитают «мохнатому крыжовнику» привычные бананы и мандарины. «Газета.Ru» — о том, как выбрать спелый киви и кому полезно добавить его в рацион.

Плоды киви обладают уникальным составом. В одном фрукте содержится суточная норма витамина С, а также никотиновая кислота, витамины А, Е, РР, витамины группы В, калий, кальций, железо и магний. При этом он имеет низкую калорийность – в 100 г плода содержится около 15 г сахара.

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Диетологи высоко ценят киви за антиоксиданты и уникальные ферменты.

«В плодах киви содержатся антиоксиданты зеаксантин и лютеин, необходимые для сетчатки глаза. Благодаря ферменту актинидину киви помогает перевариванию белковой пищи, по этой причине его используют для маринования мяса. А клетчатка и органические кислоты в киви способствуют нормальной перистальтике кишечника и регулярному стулу», — рассказывает врач-диетолог, эндокринолог Полина Королева.

Правда, актинидин и органические кислоты могут вызывать раздражение слизистой полости рта и верхних отделов желудочно-кишечного тракта. «Выделение гистамина сопровождается пощипыванием, покраснением углов рта, языка. Возможно развитие истинной аллергии», — предупреждает Королева.

Киви часто советуют добавлять в рацион во время беременности.

Как объясняет «Газете.Ru» Нарине Аванесян, к.м.н., акушер-гинеколог сети клиник «Атлас», в этот период очень важно следить за уровнем многих микроэлементов, в том числе железа — оно способствует формированию у ребенка нейромедиаторов для нормальной работы мозга. А витамин С, содержащийся в киви, помогает усвоению этого микроэлемента.

«Киви полезен беременным женщинам, если, конечно, нет аллергии. Помимо богатого витаминного состава, он нормализует пищеварение, которое доставляет будущим мамам немало проблем. Это происходит за счет того, что киви богато пищевыми волокнами», — добавляет гинеколог.

К третьему триместру будущим мамам стоит задуматься о количестве сахара. «В отличие от других фруктов, киви считается сравнительно низким по гликемическому индексу, но при этом он достаточно сладкий, чтобы себя порадовать», — дополняет она.

Киви – один из любимых фруктов приверженцев ЗОЖ и правильного питания. В первую очередь его ценят за большое количество витамина С.

«Его в киви содержится 180 мг, что в 3 раза больше, чем в цитрусовых. Напомню, что витамин С – мощнейший антиоксидант, он необходим для корректной работы иммунитета, образования коллагена и «гормона счастья» серотонина», — рассказывает Екатерина Маслова, консультант по правильному питанию, автор книги «Просто про иммунитет».

По словам Масловой, витамин С — водорастворимый: он не накапливается в нашем теле, поэтому его запасы должны пополняться каждый день, особенно в сезон простуд, гриппа и других вирусов. Киви, по ее мнению, с этой задачей отлично справляется. К тому же этот фрукт обычно едят в сыром виде, благодаря чему важный микроэлемент не разрушается.

«Нарезав киви, не ждите, а употребите его в пищу сразу, потому что при контакте с кислородом витамин С быстро теряется», — предупреждает Маслова.

Благодаря содержанию большого количества витамина С киви становится фруктом, который нужно есть именно зимой. «Его нужно есть всем — и взрослым, и детям, — призывает врач-педиатр Роман Плахов. — Особенно в такую погоду, как в России: это поможет поддерживать свой иммунитет в тонусе».

Несмотря на всю пользу и относительно невысокую цену, россияне продолжают отдавать предпочтение привычным бананам и мандаринам.

Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» Елена Доронкина, специалист по питанию, основатель сервиса по доставке фруктов, овощей и правильного питания GetVegetable.com, сегодня спрос на киви падает.

«В этом году он снизился в среднем на 9%. Также снизился и объем импорта киви в нашу страну, на сегодняшний день он составляет 1,5% от общего объема фруктов (для сравнения лидируют по импорту бананы – 27,6%, мандарины – 16,5%, яблоки – 14,6%, апельсины – 8,2%). Самый низкий импорт у нас на лаймы, он составляет всего лишь 0,1% от общего объема», — уточняет она.

Вкусный качественный киви не должен быть слишком твердым или слишком мягким. Чтобы выбрать спелые плоды, Доронкина рекомендует осматривать каждый отдельно.

«Проведите пальцами по каждой ягоде – спелые будут плотными на ощупь, но немного мягкими. Если при нажатии вы чувствуете чрезмерную плотность – киви не дозрел, а если он слишком мягкий – перезрел. Готовый к употреблению плод будет внешне ровным, гладким, а при нажатии упругим. Если вы ощущаете от киви запах, похожий на вино – ягода испорчена. Помните, что у качественного созревшего киви не будет «морщин» на кожуре, вмятин, царапин и темных пятен», — рассказывает эксперт.

Как говорит «Газете.Ru» московский предприниматель в области овощного бизнеса Альберт Закиров, в его магазинах киви – довольно популярный фрукт, особенно осенью и зимой. Он связывает это с тем, что люди хотят восполнить недостаток витамина С и получить его в «натуральном» виде. «Другая категория покупателей любит киви за его диетический состав. В киви клетчатки больше, чем в злаковых», — объясняет он.

Летом покупатели берут киви для мариновки мяса – оно становится мягче и сочнее.

Несмотря на то, что киви растет в России – в Крыму и на Кавказе, — сегодня на рынках больше всего иранских и турецких киви, а до санкций фрукт возили из Европы, рассказывает предприниматель.