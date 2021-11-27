Спаллетти: в России много клубов, которые знают, как вести себя в Европе, но есть еще "Спартак"

Напомним, Спаллетти отказался пожать руку Витории после финального свистка. Встреча между командами состоялась на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счетом 2:1 в пользу столичного клуба. Эта победа позволила «Спартаку» выйти на первое место группы С в Лиге Европы.

«Страсть заставляет меня меняться, но я не хочу меняться, хотя моя мама говорит, что это необходимо. Я работал в России, там достаточно людей и клубов, которые знают, как вести себя в европейском футболе. Однако есть «Спартак», который может делать все, что ему захочется. И он отличается от других клубов. Они нарушают правила при личном контакте, а не через Twitter или пресс-конференции», — сказал Спаллетти.