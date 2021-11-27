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Спаллетти: в России много клубов, которые знают, как вести себя в Европе, но есть еще "Спартак"

Газета.Ru
12 часов назад

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался об инциденте, произошедшем после матча с московским «Спартаком» в Лиги Европы. Слова Спаллетти передает Tuttomercatoweb.

Спаллетти: в России много клубов, которые знают, как вести себя в Европе, но есть еще "Спартак"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Напомним, Спаллетти отказался пожать руку Витории после финального свистка. Встреча между командами состоялась на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счетом 2:1 в пользу столичного клуба. Эта победа позволила «Спартаку» выйти на первое место группы С в Лиге Европы.

«Страсть заставляет меня меняться, но я не хочу меняться, хотя моя мама говорит, что это необходимо. Я работал в России, там достаточно людей и клубов, которые знают, как вести себя в европейском футболе. Однако есть «Спартак», который может делать все, что ему захочется. И он отличается от других клубов. Они нарушают правила при личном контакте, а не через Twitter или пресс-конференции», — сказал Спаллетти.

В следующем туре подопечные Витории на выезде сразятся с варшавской «Легией» 9 декабря. Начало встречи в 20.45 по московскому времени.

Лучано Спаллетти возглавляет «Наполи» с мая 2021 года. В России специалист известен по своей работе с петербургским «Зенитом», во главе которого он дважды становился чемпионом России.

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