Спаллетти: в России много клубов, которые знают, как вести себя в Европе, но есть еще "Спартак"

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался об инциденте, произошедшем после матча с московским «Спартаком» в Лиги Европы. Слова Спаллетти передает Tuttomercatoweb.
Напомним, Спаллетти отказался пожать руку Витории после финального свистка. Встреча между командами состоялась на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счетом 2:1 в пользу столичного клуба. Эта победа позволила «Спартаку» выйти на первое место группы С в Лиге Европы.
«Страсть заставляет меня меняться, но я не хочу меняться, хотя моя мама говорит, что это необходимо. Я работал в России, там достаточно людей и клубов, которые знают, как вести себя в европейском футболе. Однако есть «Спартак», который может делать все, что ему захочется. И он отличается от других клубов. Они нарушают правила при личном контакте, а не через Twitter или пресс-конференции», — сказал Спаллетти.
В следующем туре подопечные Витории на выезде сразятся с варшавской «Легией» 9 декабря. Начало встречи в 20.45 по московскому времени.
Лучано Спаллетти возглавляет «Наполи» с мая 2021 года. В России специалист известен по своей работе с петербургским «Зенитом», во главе которого он дважды становился чемпионом России.