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Пенсионерка с зонтом и пакетом на голове заклеила камеры в подъезде: видео

Александр Кузьмин
44 минуты назад

В Барнауле пенсионерка заклеила все камеры в подъезде жилого дома. При этом, чтобы не быть узнанной, пожилая женщина надела на голову пакет и прикрылась зонтом. Соответствующие кадры размещены в Instagram-аккаунте gorod_barnaul.

На записи видно, как замаскировавшая свою личность жительница подъезда спускается по лестнице с зонтом и табуретом, на голове у нее черный пакет. В таком виде она приближает к камере видеонаблюдения и заклеивает ее.

«Для какой цели она это сделала остается только гадать», – говорится в сообщении к публикации.

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