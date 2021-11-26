В Барнауле пенсионерка заклеила все камеры в подъезде жилого дома. При этом, чтобы не быть узнанной, пожилая женщина надела на голову пакет и прикрылась зонтом. Соответствующие кадры размещены в Instagram-аккаунте gorod_barnaul.

На записи видно, как замаскировавшая свою личность жительница подъезда спускается по лестнице с зонтом и табуретом, на голове у нее черный пакет. В таком виде она приближает к камере видеонаблюдения и заклеивает ее.